Entscheidung des EuGH zu Arbeitsausfällen : Urlaubsanspruch verjährt bei fehlendem Hinweis durch Arbeitgeber nicht

Luxemburg Wer krankheitsbedingt länger ausfällt, muss vom Arbeitgeber auf einen möglichen Verfall des Urlaubsanspruches in Kenntnis gesetzt werden. Ist das nicht der Fall, muss der Resturlaub vom Arbeitgeber gewährt werden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Urlaubsanspruch von Arbeitnehmern gestärkt. Das höchste EU-Gericht entschied in drei Fällen aus Deutschland, dass der Anspruch auf Urlaub in bestimmten Fällen doch nicht verfällt. Entscheidend ist demnach, ob der Arbeitgeber seinen Teil dazu beigetragen und beispielsweise darauf hingewiesen hat, dass der Urlaub bald verfällt. Das teilten die Richter am Donnerstag in Luxemburg mit.