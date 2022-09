Bewerbung : Jobsuche ab einem gewissen Alter

Wer als Bewerber ein bestimmtes Alter erreicht hat, rechnet sich unter Umständen schlechtere Chancen aus. Fünf Tipps, die ihnen weiterhelfen.

In einer Umfrage des Marktforschers Appinio aus dem Juli 2022 gaben rund 45 Prozent der befragten Erwerbstätigen im Alter von 45 bis 67 Jahren an, mindestens manchmal das Gefühl zu haben, bei der Bewerbung für einen Job wegen ihres Alters benachteiligt zu werden. Annina Hering, Ökonomin beim Jobportal Indeed, macht aber Mut: Gerade ältere Berufstätige könnten aufgrund ihrer Erfahrung wertvolle Beiträge leisten. Zudem werde die Gruppe auf dem Arbeitsmarkt gebraucht. Tipps, wie Ältere auf dem Bewerbermarkt am besten auftreten: