Präparatoren Mit Präzision und Idealismus am Werk

Es gibt nur eine einzige staatlich anerkannte Ausbildungsstätte in Deutschland, das Walter-Gropius-Berufskolleg in Bochum, und drei Fachrichtungen der Präparation: die biologische – das, was man als Tierpräparation kennt, die geowissenschaftliche Präparation, bei der beispielsweise Fossilien für Museen aufbereitet werden und die medizinische Präparation in der Anatomie, Pathologie und Rechtsmedizin. Die biologische Präparation hat mich sofort angesprochen und mein Dilemma gelöst: die Orientierungslosigkeit zwischen meinen Interessen für Biologie, Handwerk und künstlerischem Schaffen.