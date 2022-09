Misstrauen am Arbeitsplatz : Wissen vor den Kollegen geheim halten

Stellt er sich einfach dumm oder weiß er die Antwort tatsächlich nicht? Wo Informationen und Kenntnisse in beruflichen Kontexten bewusst für sich behalten werden, spricht man vom Knowledge Hiding. Was hilft dagegen?

Ohne die Hilfe von Kollegen geht es im Beruf oft nicht weiter. Blockt ein Teammitglied ab oder behauptet, die Antwort nicht zu kennen, spricht man von Knowledge Hiding – der bewussten Zurückhaltung von Wissen, das eine andere Person anfragt. „Viele Menschen kennen den Begriff nicht, aber wenn ich es erkläre, sagen alle: Ja, das habe ich schon mal erlebt oder selbst betrieben“, sagt Florian Offergelt, Assistenz-Professor für Leadership and Organizational Knowledge Management an der österreichischen Privatuni Schloss Seeburg.

Unterschieden wird zwischen verschiedenen Formen von Knowledge Hiding. Wenn jemand so tut, als hätte er keine Antworten, bezeichne man das als sich dumm stellen – „playing dumb“, sagt Offergelt. Eine zweite Form ist das „Evasive Hiding“, also ausweichendes Verhalten. Die dritte Form ist „Rationalised Hiding“, also rationalisiertes Verstecken von Informationen, die nicht weitergegeben werden dürfen. Hinter Knowledge Hiding stecke also nicht immer böse Absicht. Wenn es um Gehaltsinformationen oder Patientendaten gehe, könne es durchaus geboten sein, Informationen für sich zu behalten.