Berufsporträt : Experte für Tausende Schmetterlingsarten

Im weißen Kittel im Labor oder auf Exkursion am Äquator: Die Insektenforschung ist vielfältig. Matthias Nuß hat einst als ungelernte Arbeitskraft im Obstbau begonnen und später als Entomologe promoviert.

Was macht ein Entomologe? Er erforscht Insekten . Und was sind Lepidoptera? Das ist der wissenschaftliche Name für die Schmetterlinge. 500.000 Schmetterlingsarten finden sich Schätzungen zufolge auf der Erde, bislang sind etwa 160.000 Arten beschrieben. Entomologe Matthias Nuß vom Museumsverbund Naturhistorische Sammlungen Dresden gibt einen Einblick in seine Beschäftigung mit den zarten Flügeltieren.

Der Weg in den Job Das Interesse an Natur, an Tieren und Pflanzen war bei mir schon in der Kindheit ausgeprägt. Ich hatte früh ein Aquarium, später ein Terrarium. Meine Begeisterung für Schmetterlinge begann in der achten Klasse. Hier eröffnete sich eine neue Welt aus mehreren tausend Arten, deren Larven an allen heimischen Pflanzen zu finden sind, und es war klar, dass es auf lange Zeit viel zu entdecken geben wird.