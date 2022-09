Arbeitsmarkt in Wesel : Wie man über soziale Medien Fachkräfte gewinnen kann

Wesel Eine Referentin der Essener Firma Sutter Local Media hielt in den Cubes einen interessanten Vortrag zum Thema Fachkräftemangel und der Frage, wie man die sozialen Medien einsetzen kann, um etwas dagegen zu unternehmen.

Das Thema Fachkräftemangel schwebt aktuell wie ein Damoklesschwert über dem Arbeitsmarkt. Kein Wunder also, dass der Fachvortrag „Social Recruiting – Fachkräfte und Auszubildende über Social Media gewinnen“, den Anja Elsing vom Essener Unternehmen Sutter Local Media in der Obrighovener Firma Cubes hielt, regen Zuspruch fand.

Anja Elsing regte zudem bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern an, ihren Fokus auf Menschen zu richten, die nur passiv auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind. „Der Wille den Arbeitsplatz zu wechseln, war in Deutschland noch nie so hoch. Social Recruiting ist eine ideale Möglichkeit, diese passiv Suchenden für sich zu gewinnen.“ Im Detail würde dies so aussehen: Recruitung-Anzeigen der Unternehmen werden beispielsweise über Facebook geschaltet. Der potenzielle Kandidat, der seine Social Media-Kanäle durchkämmt, stößt auf die Anzeige und könnte sich dort bei Interesse sogar noch innerhalb von 60 Sekunden bewerben.