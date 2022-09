Auszeit nehmen : Unbezahlter Urlaub – was es zu beachten gibt

Eine Weltreise, die Elternzeit verlängern oder die Promotion nachholen: Es gibt viele Gründe, eine längere Auszeit vom Job nehmen zu wollen. Die zur Verfügung stehenden Urlaubstage im Jahr reichen dafür aber nicht aus.

Kann mein Arbeitgeber unbezahlten Urlaub ablehnen? Ja. Theoretisch muss der Arbeitgeber das auch nicht besonders erklären. Überwiegend werden betriebliche Gründe genannt. Zum Beispiel, dass er keine geeignete Vertretungskraft findet. „Gerade in aktuellen Zeiten von Pandemie und Arbeitskräftemangel kann es heißen, dass sich Mitarbeiter mit speziellen Kenntnissen unmittelbar nicht einfach so ersetzen lassen“, sagt Tjark Menssen. Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, haben Betroffene dann nicht.

Wie sieht es mit der Versicherung aus? Für ihre Sozialversicherungen sind Beschäftigte dann selbst verantwortlich, nur in der Krankenversicherung gibt es noch einen nachwirkenden Versicherungsschutz von einem Monat. Danach müssen sie sich freiwillig kranken- und pflegeversichern oder auch selbst weiter Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen.

Lässt sich der Anspruch auf unbezahlten Urlaub bei der Vertragsverhandlung festhalten? „Wer so etwas vorhat oder gar konkret plant, sollte in der Tat frühzeitig verhandeln, damit da Klarheit besteht“, sagt Menssen. Aber natürlich geht man auch ein Risiko ein: Denn was hält ein neuer Arbeitgeber wohl davon, wenn jemand schon vor dem Start im neuen Betrieb an eine Auszeit denkt?