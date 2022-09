Friseurmeister aus Xanten : Goldenes Ehrenzeichen für Klaus-Peter Neske

Dem Xantener Friseurmeister Klaus-Peter Neske ist in Anerkennung seines ehrenamtlichen Engagements das Goldene Ehrenzeichen verliehen worden. Foto: Handwerkskammer Foto: Kreishandwerkerschaft

Xanten Seit vielen Jahren engagiert sich der Xantener Friseurmeister Klaus-Peter Neske ehrenamtlich, zusätzlich zu Beruf und Familie. Dafür ist er jetzt ausgezeichnet worden.

Die Handwerkskammer Düsseldorf hat Friseurmeister Klaus-Peter Neske das Goldene Ehrenzeichen verliehen. In seiner Laudatio machte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Manfred Steinritz deutlich, dass der Xantener für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wird. Zwei Dinge seien ihm in dessen Lebenslauf sofort aufgefallen, sagte Steinritz. Erstens: Neske engagiere sich in vielen unterschiedlichen Funktionen ehrenamtlich. Zweitens: Der Xantener sei schon seit Jahrzehnten für das Handwerk aktiv.