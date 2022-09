Kaufmännische Berufe : Im „Backoffice“ sozialer Dienste arbeiten

Bekannte Tätigkeiten im sozialen Bereich sind Pflege, Erziehung und Betreuung. Es muss aber auch viel im Hintergrund geleistet werden. Der Sektor braucht also genauso Fachkräfte für organisatorische und kaufmännische Aufgaben.

Ob Altenpflege , Kita oder Krankenhaus – im Sozialbereich arbeiten Fachkräfte häufig sehr eng mit Menschen zusammen. Sie sollten belastbar sein, über ein gutes Einfühlungsvermögen sowie viel Geduld verfügen und dürfen keine Berührungsängste aufweisen. Zu diesen klassischen Berufen sind jedoch auch Kollegen für organisatorische und kaufmännische Tätigkeiten gefragt. „In sozialen Organisationen gibt es viele Aufgaben, für die kaufmännische Kompetenzen benötigt werden“, weiß Verena Burger, Leiterin des Arbeitgeber-Services und der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Düsseldorf. „Finanz- und Rechnungswesen, Personalrekrutierung, Marketing und Controlling sind Tätigkeitsfelder, die in sozialen Einrichtungen im gleichen Maße umgesetzt werden wie in jeder anderen Branche auch.“

Daher sind Bürokaufleute auch in sozialen Einrichtungen sehr gefragt. Wer sich entsprechend spezialisieren möchte, absolviert beispielsweise die dreijährige duale Ausbildung zu Kaufleuten im Gesundheitswesen. Diese Fachkräfte planen und organisieren Geschäftsprozesse und Dienstleistungen in Krankenhäusern, Sanitätshäusern oder medizinischen Laboren. Weitere mögliche Arbeitsstätten sind Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Arztpraxen, Pflegeheime, Rettungsdienste oder Krankenversicherungen.

Viele Aufgaben im Gesundheitswesen sind durch sozial- und gesundheitsrechtliche Regelungen bestimmt. „Wer beispielsweise bei einer Krankenversicherung oder in einem Krankenhaus arbeitet, muss sich sehr gut mit der Gesetzgebung auskennen“, sagt Verena Burger. „Darüber hinaus informieren und betreuen Kaufleute im Gesundheitswesen Patienten und beobachten das Marktgeschehen im Gesundheitssektor.“ Sie erfassen Patientendaten und rechnen Leistungen mit Krankenkassen und anderen Kostenträgern ab, zudem kalkulieren sie Preise und beschaffen Gesundheitsprodukte. „So wie in anderen Branchen entwickeln sie aber auch Marketingstrategien oder wirken beim betrieblichen Qualitätsmanagement mit“, zeigt Burger die Vielfalt des Berufsbilds auf. „Weiterhin üben sie im Finanz- und Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft allgemeine kaufmännische Tätigkeiten aus.“