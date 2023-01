“Tristan“ konzertant in der Tonhalle Die Verschmelzung zweier Seelen

Was darin gefeiert wird, gleicht einem Fanatismus der Gefühle: die mystische Verschmelzung zweier Seelen, die Gleichsetzung von Lust und Todestrieb. Die Welt von Tristan und Isolde ist ganz Wille und Vorstellung. In ihr gibt es nur das Paar und seine Liebe, losgelöst von aller Realität. Unvergessen, wie Barrie Kosky das 2006 im Essener Aalto-Theater inszenierte. Bei ihm trifft sich das Paar in einem winzigen Würfel, der sich allmählich zu drehen beginnt. So wird der Boden zur Wand und schließlich zur Decke. Den Liebenden kehrt sich alles auf den Kopf.