“Deutschland sucht den Superstar“ So erfolgreich waren die DSDS-Siegersongs in den Charts

Wer erinnert sich nicht an Songs wie „Take Me Tonight“, „I Still Burn“ oder „Call My Name“? Stars wie Pietro Lombardi, Menderes und Alexander Klaws haben ihren Ruhm vor allem dem Casting-Format zu verdanken. Aber auch Künstler, die sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben, stürmten nach ihrem Sieg auf Platz 1 der Single-Charts.