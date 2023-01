„The Banshees of Inisherin“ Frag nicht nach dem Sinn des Lebens

Der Grund für das plötzliche Aufkündigen der Freundschaft liegt darin, dass Colm sich eine Frage gestellt hat, die Pádraic nie in den Kopf gekommen ist: Welchen Sinn hat mein Leben? Colm hat beschlossen, seiner eintönigen Inselexistenz endlich einen Sinn zu geben. Der Geiger will ein eigenes Stück komponieren und etwas erschaffen, das über seine irdische Existenz hinaus Bestand hat. In diesem neuen, kreativen Leben haben die langweiligen Gespräche mit dem einfach gestrickten Freund keinen Platz mehr. Was einmal selbstverständlicher Teil des Alltags war, ist nun für Colm die reinste Zeitverschwendung.