Silvesterkonzert in der Tonhalle Beethoven ohne Muskelpakete

Ach, dieser Götterfunke! Schillers „Ode an die Freude“, von Beethoven zur Vision einer weltumspannenden Brüderlichkeit gesteigert, dürfte in den letzten Stunden des Jahres 2022 an zahllosen Orten erklungen sein. Beim Silvesterkonzert der Heinersdorff-Reihe in der Tonhalle ging es dem Dirigenten Christoph Spering um eine frische Sicht auf Beethovens viel gespielte 9. Sinfonie.