James-Bond-Nachfolge Das sind mögliche Kandidaten für den neuen 007

Bekannt durch die Krimi-Serien „The Wire“ und „Luther“ wird der Name von Idris Elba häufig als 007-Nachfolger genannt. 2018 sorgte der schwarze Schauspieler selbst für Aufregung in den Online-Netzwerken, als er postete: „Mein Name ist Elba, Idris Elba“ – in Anlehnung an Bonds berühmten Satz. „Don't believe the hype!“ (Glaubt nicht an den Hype!), fügte er jedoch hinzu.