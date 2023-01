Trauer um den Tod des emeritierten Papstes Warum die Aufbahrung wichtig ist

In früheren Zeiten war die Aufbahrung auch kirchenpolitisch immens wichtig. Der Leichnam eines Papstes war für alle Gläubigen der augenscheinliche Beleg für das Ende eines Pontifikats und machte damit den rechtmäßigen Weg frei für die Wahl eines Nachfolgers. Ungeachtet dieser handfesten Beweise ist bei Benedikt XVI. manches doch anders. Schließlich hat die römisch-katholische Kirche in Papst Franziskus bereits seit Jahren ein Oberhaupt. Es bedarf also keiner Nachfolge. So wird noch mit dem Tod eine gewisse Eigenmächtigkeit Benedikts sichtbar. Denn eigentlich hätte er mit seinem Amtsverzicht im Februar 2013 das Gewand des Papstes ablegen müssen, so der Münsteraner Kirchenhistoriker Norbert Kösters. „Er hätte sich danach kleiden müssen, was er vor seinem Rücktritt gewesen ist – als Kardinal.“ Nach seinen Worten erleben wir jetzt „de facto die Beerdigung eines verstorbenen Kardinals“. Dies aber wäre nach den rund neun Jahren seines Auftretens als emeritierter Papst kaum zu vermitteln gewesen.