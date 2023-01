Gastspiel im Düsseldorfer Kommödchen HG Butzko läutet das neue Jahr kabarettistisch ein

„Ach ja“, kann man sagen, wenn einem der Name des Gegenüber wieder einfällt, obwohl man doch so lange überlegt hat. „Ach ja“ kann man auch sagen, wenn man ein leidiges Thema abschließen möchte. Oder man sagt „ach ja“, wenn da noch was war. So macht es auch HG. Butzko. Der Kabarettist macht sich mit seinem Programm namens „ach ja“ daran, Bilanz zu ziehen und abzurechnen „mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern“, wie es auf seiner Internetseite heißt.