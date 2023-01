Neuer 007 Wird „Emily in Paris“-Star der Nachfolger von Daniel Craig?

In „Emily in Paris“ spielt Laviscount ab der zweiten Staffel den britischen Banker, den Emily beim Französischunterricht kennenlernt und in den sie sich verliebt. Laviscount war zudem in dem BBC3-Drama „Peacock“ sowie in dem Netflix-Film „Weihnachten bei dir oder bei mir?“ an der Seite von Angela Griffin und dem „Sex Education“-Darsteller Asa Butterfield zu sehen.