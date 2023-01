Netflix-Serie „The Watcher“ Der Albtraum der Vorstadt

Ein altes Haus, ein großer Garten, ein Leben abseits der hektischen Großstadt, das wünschen sich die Brannocks. Mit ihren beiden Kindern wagen sie den Schritt; Vater Dean verschuldet sich, um die Villa zu kaufen. Doch der Traum vom Eigenheim in der Vorstadt wird schnell zum Albtraum, als kurz nach dem Einzug Briefe ins Haus trudeln, von einem „Watcher“, der verspricht, das Haus „zu beobachten“, und zunehmend merkwürdige Dinge passieren. Nicht nur das Frettchen des Sohnes muss dabei dran glauben. Denn das Haus, so der „Watcher“ in einem seiner Briefe, verlange nach frischem Blut.