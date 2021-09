Theaterstück um Verschwörungstheorien : Was ist Fake, was Fakt?

Düsseldorf In Felix Krakaus „Reality Check“ wird die Stadt zur Bühne. Das Publikum schwankt auf dem Weg zur Wahrheit zwischen Wahrnehmung und Vorstellungskraft.

Fragen, die Felix Krakau an den Beginn seines neuen Stücks „Reality Check – eine Verschwörungssimulation“ stellt, das am Sonntagabend uraufgeführt wurde. Zu sagen, dass die Premiere im Schauspielhaus stattfand, wäre untertrieben, denn Krakau macht die Stadt zur Bühne. Das Publikum trägt Kopfhörer und wird in die Handlung eingebunden, bekommt Anweisungen, Hinweise, Denkanstöße und Fakten (oder sind es Falschmeldungen?) auf die Ohren.

Krakau spielt mit Wahrnehmung und Vorstellungskraft, gibt Impulse, stellt Theorien in den Kontext zu verschiedenen Orten in der Stadt. Könnte beispielsweise der See im Hofgarten nur Tarnung sein, für etwas Geheimes, das vor unser aller Augen im Gange ist? Bezüge zu „Matrix“ und „Alice im Wunderland“ sind Absicht. Haben wir uns erst einmal für die rote Pille, wie Neo in „Matrix“ oder wie Alice für den Einstieg ins Kaninchenloch entschieden, gibt es kein Zurück mehr. Am Ende ist doch nichts so wie es schien und die Wahrheit springt das Publikum an.