„Die Nibelungen“ : Lea Ruckpaul will Klassiker durchschütteln

Lea Ruckpaul in den „Nibelungen“. Foto: Thomas Rabsch

Die Schauspielerin übernimmt in „Die Nibelungen. Kriemhilds Rache“ die Titelrolle. Und mehr noch: Sie hat einen selbstgeschriebenen Epilog beigesteuert.

In Stephan Kimmigs Inszenierung „Die Nibelungen. Kriemhilds Rache“ spielt Lea Ruckpaul nicht nur die Titelheldin. Sie bringt sich auch als Autorin ein und hat Hebbels Theaterfassung durch einen eigenen Text ergänzt, eine Art Reflexion. „Schon beim Lesen hat das Stück Themen aus mir herausgezogen, zu denen ich gern etwas sagen wollte“, erzählt sie. Regisseur Kimmig spürte dieses Bedürfnis und ermunterte die Schauspielerin zu einem Epilog. Sie trägt ihn mit Minna Wündrich vor, ihrer Widersacherin Brunhild. „Obwohl ich schon mehrmals Theatertexte verfasst habe, war es diesmal ein extrem schmerzhafter Prozess“, gibt Lea Ruckpaul zu. „Man muss das Geschriebene loslassen und es dem Regisseur gleichsam hinwerfen. Der wirft dann seinen Blick darauf und gibt es zurück. Das muss man annehmen und auf der Bühne vertreten. Eine seltsame Zwitterposition.“ Ihr ursprünglicher Text sei humoriger und weicher gemeint gewesen. „Man könnte vielleicht vor den Kopf gestoßen sein, wenn man ihn hört“, vermutet Lea Ruckpaul.

Wie ist sie mit dem Nibelungen-Mythos umgegangen? Anfangs habe sie massive Vorbehalte gespürt und fühlte sich an den „Faust“ erinnert, in dem sie das Gretchen spielte. „Auch so eine Sprache, die dir von den Lippen runterbröckelt, so alt ist sie und dennoch so toll“, sagt sie. „Ich habe eine ambivalente Haltung zu Stücken, die deutsches Kulturgut sind.“ Manchmal höre sie, wie die Zuschauer in den ersten Reihen den bekannten Text mitsprechen. „Gerade deshalb muss man ihn angreifen und durchschütteln“, glaubt sie. „Du musst dein frisches Blut und deine Gedanken hineingießen, damit die Fossilien zu neuem Leben erweckt werden.“

Info Die Premiere ist am 1. Oktober Aufführung „Die Nibelungen. Kriemhilds Rache“ von Friedrich Hebbel inszenierte Stephan Kimmig fürs Große Haus, Premiere ist am 1. Oktober, 19.30 Uhr. Epilog Die Düsseldorfer Fassung wurde um ein Nachspiel von Lea Ruckpaul erweitert Besetzung Lea Ruckpaul (Kriemhild), Minna Wündrich (Brunhild), Joscha Baltha (Hagen Tronje), Jan Maak (König Gunter), Florian Lange (Siegfried) Termine 3. Oktober, 18 Uhr, 29. Oktober., 19.30 Uhr (Blauer Tag, alle Plätze 12 Euro), 7. Novmber, 18 Uhr

Wann, sinniert sie, sei man wohl so weit, die Geister der Vergangenheit zu verbannen? „Wie lange muss man diese Geschichten noch erzählen und immer wieder den gleichen Schmerz erdulden?“ fragt Lea Ruckpaul. Besonders Frauenrollen seien viel zu oft in ein Korsett gesteckt worden, kritisiert sie. Auch Kriemhild? „Ja, auch die. Aber so, wie ich sie angelegt habe, macht sie eine Wandlung durch. Zunächst versucht sie ihren Alltag zu meistern, eine, die schön aussieht in ihrem weißen Kleidchen. Dann sieht sie diese emanzipierte Brunhild und versucht sich derart zu befreien, dass sie sogar ihren geliebten Siegfried um die Ecke bringt. Der muss dann leider weg.“

Lea Ruckpaul gehört seit 2018 zum Schauspielhaus-Ensemble. Gleich zu Beginn begeisterte sie als zehnjähriger Knabe Alexander in Ingmar Bergmans „Fanny und Alexander“. Auch in „Das Leben des Galilei“ spielte sie einen wissbegierigen Jungen. „Wenn ich in eine Männerrolle schlüpfe, fühle ich mich irgendwie befreiter und lebendiger“ sagt sie. „Seltsam, oder? Man könnte sich Gedanken machen, ob es an mir liegt oder an unserer Gesellschaft.“ In „Kleiner Mann – was nun“ ist sie dagegen als junge Schwangere zu sehen (Premiere am 8. Oktober). Wie „Die Nibelungen“ war das Stück von Hans Fallada im Lockdown bis zur Generalprobe gediehen. „Eine schöne, intensive, anstrengende Arbeit, an die ich immer geglaubt habe, von der ich wusste, ich würde sie mögen.“ Mit ihrem Partner André Kaczmarczyk spiele sie sehr gern, „wir haben beide eine große Lässigkeit.“

Wer käme dabei auf die Idee, Lea Ruckpaul plagten immer noch enorme Selbstzweifel? „Ich dachte ständig, die merken, dass ich nicht geeignet bin, diese Angst verfolgt mich bis heute“, sagt sie. Bedeutet das auch Lampenfieber? „Besonders vor Premieren frage ich mich, warum ich mir das eigentlich antue“, bestätigt sie. „Aber dieses Gefühl verschwindet. Wenn das Licht angeht, spiele ich erst gegen die Angst. Und dann spiele ich.“

Sie sei sehr schüchtern gewesen als Kind. Ein Mädchen aus Berlin, aufgewachsen in Hamburg, das auf dem Cello musizierte und zum Ballett ging. „Meine alleinerziehende Mutter hat mir das ermöglicht“, erzählt sie. „Sie hat hart gearbeitet und alles hingekriegt. Mich haben Frauen geprägt: Großmutter, Mutter, Schwester, Tante.“