Benefiz-Auktion zugunsten der Düsseldorfer Kunstszene : Kunstverein 701 hilft mit Sponsoren und Spenden

Düsseldorf Die Benefizauktion des gemeinnützigen Kunstvereins zugunsten der lokalen Kunstszene hat ein Rekordergebnis von knapp 53 000 Euro erbracht.

„Eigentlich wollten wir ja 2020 unseren 15. Geburtstag groß feiern. Weil jedoch Corona nicht nur unseren Plan vereitelt hat, sondern harte Zeiten für zahlreiche Kreative bedeutet, wollen wir statt eines Jubiläums-Festes mit den Einnahmen dieser Charity-Auktion all jene Künstlerinnen und Künstlern dankend unterstützen, die mit uns zusammengearbeitet und unter der Pandemie besonders gelitten haben“, sagte Vereins-Vorstandvorsitzender Michael Leistikow.

Benannt nach der quer durch Düsseldorf führenden Straßenbahnlinie 701, überraschte der von Sponsoren und Spenden getragene Verein von Beginn an mit seinem unkonventionellen Programm an immer wechselnden Ausstellungsorten. Zugleich versteht er sich unter der Geschäftsführung von Heike Sturm als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Kunst mit dem Ziel, Netzwerke zu knüpfen, Stadt und Region Düsseldorf auch weiterhin zu einem attraktiven Standort für junge Kunst und junge Künstler zu machen.

An Plätzen wie dem ehemaligen Franziskanerkloster, dem KIT – Kunst im Tunnel, Kö Bogen, Golzheimer Friedhof oder Alte Kämmerei am Rathaus in der Altstadt wurden bisher Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Kunstgespräche und Filmabende realisiert.