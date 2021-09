Kulturtipps : Zu Gast in der Mega-Villa von Kylie Jenner

Für ein Interview öffnet die 24 Jahre alte Milliardärin die Tür zu ihrem Luxus-Anwesen. Außerdem empfehlenswert: die Erinnerungen von Tracey Thorn und Fotokunst von Tabitha Soren.

Tracey Thorn möchte wissen, was für eine Person sie gewesen ist. Wie sie wurde, wer sie ist, und was die Vorstadt damit zu tun hat. Es ist also auch eine Rückkehr zu sich selbst, eine Selbstversicherung, und es ist großartig, wie selbstironisch Thorn mit den Einträgen in ihrem Tagebuch umgeht. Da steht nämlich fast ausschließlich, was sie als 13-Jährige eben nicht erlebt hat: „Tried to phone Deb but no answer”, „Tried to get some black trousers but couldn’t get any nice ones”. Es kommt einem jedenfalls gleich die große Hymne der Vorstadt von den Pet Shop Boys in den Sinn: .„I only wanted something else to do but hang around“.