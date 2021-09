Song als Sprechstück : Die Ärzte trinken in Musikvideo Bier der Toten Hosen

Berlin/Düsseldorf Freundschaftliche Rivalität unter deutschen Alt-Punks: Auch in einem neuen Video der Berliner Ärzte ist das wieder zu besichtigen – die Toten Hosen sind irgendwie dabei.

Die Ärzte hatten vor wenigen Tagen die noch in diesem Jahr geplanten Konzerte der „In The Ä Tonight Tour“ komplett abgesagt. Die Tour war zuvor bereits coronabedingt verschoben worden. Bei der Konzertreise durch 15 Städte waren 26 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich geplant. Die Ärzte haben zwei weitere Konzerttourneen in Planung. Die Band spielt im kommenden Jahr während der „Buffalo Bill in Rom Tour 2022“ 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ebenfalls für 2022 hat die Band eine Tour nur durch die Hauptstadt mit 13 Auftritten teils in kleinen Clubs angekündigt. Die „Berlin Tour MMXXII“ führt von Mai bis August durch neun Clubs und Konzerthallen und umfasst auch zwei Open-Air-Auftritte.