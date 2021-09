Jazzfestival in Viersen : Neustart mit musikalischen Schwergewichten

Viersen Das Internationale Jazzfestival Viersen fand am Wochenende wie gewohnt in der Festhalle statt, aber wegen der Corona-Auflagen mit gekürztem Programm. Dafür spielten Bigbands.

Fast schon trotzig hat sich das Veranstalterteam vom Viersener Kulturamt bei seiner Corona-Ausgabe auf das Motto „Bigband“ eingeschworen – so als wollte man zeigen, dass auch und gerade unter den strengen Hygienemaßnahmen Konzerte mit Orchestern möglich sind. Die wahrscheinlich bekannteste der drei Bigbands war das Moka Efti Orchestra, das am Samstag, nach der Jazzrausch Bigband am Freitag und vor der International Rotary Bigband am Sonntagmorgen, die Bühne der Festhalle betrat. Der Kniff, dass eine deutsche Band von Heute eine ursprünglich afroamerikanische Unterhaltungsmusik von vor fast 100 Jahren spielt, die damals schon durch die Brille weißer, europäischer Musiker betrachtet und beinahe bis zur Unkenntlichkeit verfremdet worden war, funktioniert als akustische Kulisse für eine TV-Serie wie „Babylon Berlin“. Live vor Publikum in der Viersener Festhalle fehlten dem Auftritt dieses Orchesters aber die rasanten Kamerafahrten, die im Film aus der doch so bräsig-retrospektiven Musik einen tranceartigen Techno-Rave machten.