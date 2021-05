Acht Konzerte in der kommenden Saison : Igor Levit residiert in der Tonhalle

Der 1987 im russischen Gorki geborene Igor Levit. Foto: Felix Broede/Sony Classical

Düsseldorf Der international renommierte Pianist Igor Levit wird in der Spielzeit 2021/2022 „Artist of Residence“ in der Tonhalle. Geplant sind Soloabende und Orchesterkonzerte.

Die Hannoveranisierung des Düsseldorfer Musiklebens schreitet unaufhaltsam voran. Zuerst kam Michael Becker aus der Hauptstadt Niedersachsens (wo sein Vater Präsident der Musikhochschule war) als Intendant der Tonhalle an den Rhein. Dann übernahm Burkhard Glashoff, von der Leine gebürtig, die Heinersdorff-Konzerte. Und nun wird Igor Levit, weltweit gefeierter Pianist, Klavierprofessor in Hannover und Fan der dortigen 96er, „Artist in Residence“ der Tonhalle und gibt hier acht exklusive Konzerte. Wer hat daran gedreht? Becker und Glashoff. Wer profitiert davon? Düsseldorf.

Michael Becker hält Levit sozusagen für die Bestbesetzung: „Er passt wie angegossen zur Tonhalle, er ist ein Mensch, der auch jenseits seiner Kunst unablässig kommuniziert und außerhalb der Musikwelt viel bewegt. Die Tonhalle ist ein kommunizierendes Konzerthaus, das sich nicht nur seinem Publikum, sondern der Gesellschaft eng verbunden fühlt.“ Unumwunden sagt Becker: „Er ist doch eigentlich ,unser‘ Igor.“

info Ein Solo-Abend gibt einen Vorgeschmack Konzert Am Donnerstag, 6. Mai, gibt Igor Levit als Vorgeschmack auf seine „Residence“ um 20 Uhr einen Soloabend, der live aus der Tonhalle gestreamt und auf www.tonhalle.de übertragen wird. Programm In diesem Konzert spielt Levit Werke von Johannes Brahms (sechs Choralvorspiele, arrangiert von Ferruccio Busoni), Ludwig van Beethoven (Klaviersonate Nr. 31 As-Dur, op.110) und abermals Brahms („Vier ernste Gesänge“, arrangiert von Max Reger).

Levit gab das Kompliment zurück: „Ich fühle mich Düsseldorf wirklich sehr verbunden. Hier habe ich meinen ersten Zyklus mit allen 32 Beethoven-Sonaten gespielt, das bleibt für mich unvergesslich.“ Dieser Zyklus sei überhaupt der Anschub für seine spätere CD-Gesamtaufnahme dieses Zyklus gewesen.

Auch Heinersdorff-Chef Burkhard Glashoff konnte von vielen unvergesslichen Abenden berichten, die für eine intensive Verbindung gesorgt hätten. Am meisten bewundere er Levits Mut, auch verrückte Ideen schnell zu realisieren. Becker und Glashoff betonen, dass sie als Veranstalter diese „Residence“ nicht in Konkurrenz, sondern in perfekter Abstimmung betreiben. Becker: „Wir haben hier ja durchlässige Wände.“ Levit bestätigt das: „Uns drei verbinden absurd viele Dinge.“

Einen „Artist in Residence“ stellt sich mancher wie einen Stadtschreiber vor, der für ein Jahr eine helle Maisonette-Wohnung in einem bevorzugten Stadtteil bezieht und dort fürs lokale Kulturwohl wirkt, übt und denkt. Ganz so wird das bei Levit nicht sein, denn der 34-jährige Künstler wird ohne Zweifel um den Globus reisen und konzertieren, sobald das wieder geht. „In Madrid und Österreich werde ich schon bald spielen, dorta geht das ja bereits.“ Hierzulande werde seit vielen Monaten ein „Verrat an der Kultur“ betrieben, die weit über Corona hinausgehe. Fortwährend komme es zu „Pseudo-Diskussionen“.

Nach Düsseldorf wird er jeweils mit dem ICE anreisen. Das passt ihm ganz gut, „weil ich in Berlin lebe und auf der Zwischenstation in Hannover meine Studenten unterrichten kann“. Tatsächlich sind acht Konzerte in einer Saison, die mit ihm für Düsseldorf geplant sind, ungewöhnlich viel. Es hängt damit zusammen, dass sich Levit in Düsseldorf immer schon heimisch gefühlt hat. Hier hat er seit dem Beethoven-Zyklus viele Fans. Levit ist der zweite „Artist in Residence“ der Tonhalle nach dem Geiger Frank-Peter Zimmermann.

In acht Konzerten, verteilt über acht Monate, beweist Levit jedenfalls seine enge Bindung an das Konzerthaus. Das Publikum darf sich auf Symphoniekonzerte, Kammermusik und Soloabende freuen. Mit den Düsseldorfer Symphonikern unter Adam Fischer bietet er Beethovens 3. Klavierkonzert c-Moll. Mit dem Orchestre de Paris unter Manfred Honeck spielt er George Gershwins Concerto in F. Mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Elim Chan interpretiert er das 2. Klavierkonzert von William Bolcom; dieses Konzert findet in der Reihe „Ehring geht ins Konzert“ statt. Mit dem Pianisten-Kollegen Markus Becker und den Schlagzeugern Andreas Boettger und Klaus Reda gestaltet er einen Kammermusikabend (mit Werken von Max Reger, Johannes Brahms und Béla Bartók). In einem Solo-Abend bietet er die 24 Präludien und Fugen von Dmitri Schostakowitsch, in einem Sonderkonzert wagt er sich an die als unspielbar geltende „Passacaglia on DSCH“ (Schostakowitsch gewidmet) von Ronald Stevenson (1928 bis 2015).