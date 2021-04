Neue Serie : Eine rockige Reise in die 70er Jahre

Düsseldorf Queen, Genesis, Pink Floyd, Alan Parsons Projekt, Police – diese und andere Bands beherrschten die 70er Jahre. Wir blicken zurück und stellen die Gruppen und ihre wichtigen, aber auch unbekannten Stücke vor.

Die 70er-Jahre waren die Hochzeit des Rock. In diesem Jahrzehnt wurde weitergeführt, was Beatles, Stones und Who in den Jahren zuvor angedacht und begonnen hatten. Alles war nun reine Gegenwart, Rock wurde immer größer, bombastisch geradezu. Led Zeppelin flogen mit einer eigenen Boeing um die Welt, Pink Floyd brauchten eine ganze Plattenseite für ein einziges Stück. Irgendwann kam dann der Punk und machte kurzen Prozess mit dem Too Much der Gitarrenopern. „Rock ist tot“, sagte Sting schließlich. Seine 1977 gegründete Band The Police steht am Ende jener Ära.