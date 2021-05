Freizeit in Düsseldorf : Skaterrampen kommen zurück ans Untere Rheinwerft

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 1 hatte einen gemeinsamen Antrag gestellt, damit die Anlagen wieder aufmachen. Vorher sprachen die Politiker mit Skatern und BMXern, die noch viele Anregungen gegeben haben.

Die Skaterrampen in Höhe der Tonhalle sollen wieder zurück auf das Untere Rheinwerft. Sie wurden beim letzten Hochwasser abgebaut und pandemiebedingt gesperrt. Die Betreiber des Stadtstrandes werden einen Kran anmieten, damit die Anlagen unter der Oberkasseler Brücke wieder aufgebaut werden kann. Die Bezirksvertretung 1 hatte einen gemeinsamen Antrag gestellt in ihrer letzten Sitzung, dazu im Vorfeld mit Skatern gesprochen. Die finden es gut, dass es verschiedene Standorte im Stadtbezirk 1 gibt – neben dem Ufer an der Tonhalle noch am Apollo und am Schauspielhaus.