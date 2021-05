Exzellente Akustik : Schwedische Tonmeister schwärmen vom Schumann-Saal

Düsseldorf Das Stockholmer Label Bis Records spielt mit dem Geiger Frank Peter Zimmermann und dem Pianisten Martin Helmchen ein Beethoven-Projekt ein.

Soeben wurde die zweite Lieferung des Beethoven-Projekts der beiden Künstler veröffentlicht, die Aufnahmen hatten im Februar 2020 stattgefunden, also noch vor dem Beginn der Pandemie. Verantwortlich ist das schwedische Label Bis Records, das in der Klassikbranche zumal wegen exzellenter Aufnahmetechnik einen hervorragenden Ruf genießt. „Dass Bis bei uns aufgenommen hat, noch dazu mit Zimmermann und Helmchen, war natürlich eine Ehre für uns“, sagt Ulla Baumeister von Schumann-Saal. Das schwedische Team sei begeistert von Saal, der Akustik, der fast gemütlichen Backstage-Atmosphäre und der abgeschiedenen Lage fern von Straße und Außengeräuschen gewesen. Gern wollten sie bei uns noch weitere Termine buchen, „doch das hat die Corona-Pandemie vorerst verhindert“, so Baumeister.