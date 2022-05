ESC 2022 : Warum ist Australien beim Eurovision Song Contest dabei?

Das sind die 40 Teilnehmer des ESC 2022

Turin Schon seit dem Sieg von ABBA 1974 in Großbritannien, als der Eurovision Song Contest zum ersten Mal in Australien übertragen wurde, sind die Australier regelrecht ESC-verrückt. Seit 2015 darf Australien nun auch beim ESC teilnehmen. Was es damit auf sich hat.

Australien und der ESC: Eine Verbindung, die ob der geografischen Distanz zumindest hinterfragt werden darf. So ist kaum ein Ort auf der Erde weiter von Europa entfernt als der fünfte Kontinent down under. Doch im Prinzip geht es beim Eurovision Song Contest vor allem um die musikalische Darbietung und nicht die Lage auf der Weltkarte. Denn neben Australien sind auch bereits einige nichteuropäische Länder im Mittelmeerraum beim Eurovision Song Contest angetreten. Dieses Jahr gehen unter anderem Israel mit Michael Ben David (“I.M“) und Aserbaidschan mit Nadir Rustamli (“Fade To Black“) an den Start.

Doch während die beiden Länder schon länger am ESC teilnehmen dürfen, kam Australien diese Ehre erst 2015 zuteil. Nach langem Wunsch der australischen Fans, die schon seit 1974, als Olivia Newton-John mit „Long Live Love“ beim ESC in Großbritannien gewann, bei der Show mitfiebern, durfte Australien zunächst einmalig zum 60. Jubiläum des ESC antreten. Seither ist Australien offiziell Mitglied der EBU (Europäischen Rundfunk Union) und ist damit berechtigt, an jedem ESC teilnehmen zu können. Direkt in der ersten Sendung erreichte Australien mit seinem Vertreter Guy Sebastian (“Tonight Again“) den fünften Platz. Dieser wurde 2016 bei der zweiten Teilnahme sogar nochmal deutlich getoppt: Dami Inn holte mit seinem Song „Sound Of Silence“ starke 511 Punkte und musste sich nur der Ukrainerin Jamala (“1944“) geschlagen geben.

Aber auch bei den vier weiteren Teilnahmen konnte Australien auftrumpfen. So wurde im Jahr 2017 und 2019 immerhin Platz 9 erreicht, nur 2020 stand ein enttäuschender 20. Platz zubuche. Ob der diesjährige Teilnehmer Sheldon Riley in der Finalrunde teilnehmen darf, entscheidet sich im zweiten Halbfinale des ESC 2022 am 12. Mai.

