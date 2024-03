Neue Regeln beim ESC Chancen für Isaak sind gestiegen

Am Abend des Finales werden außerdem die Telefonabstimmung und das Online-Voting dieses Jahr direkt mit Beginn des ersten Auftritts freigeschaltet, sodass man seine Stimme direkt unter dem Eindruck des Live-Erlebnisses abgeben kann, statt wie bisher nach Durchspielen von Zusammenschnitten in der zweiten Showhälfte. Auch das könnte sich für eher unbekannte Teilnehmer wie Isaak positiv auswirken. Vorausgesetzt, der 29-Jährige aus dem ostwestfälischen Espelkamp weiß mit seinem Song „Always On The Run“ live zu überzeugen. Am 7. Mai wird sich das zeigen, dann steht in Malmö das erste Halbfinale an, diesmal eben auch mit deutscher Beteiligung. Aber selbst wenn es am 11. Mai im ESC-Finale nicht mit einem vorderen Platz klappen sollte, ist die Regelung für Isaak ein Gewinn. Darf er doch auf jeden Fall zweimal auf die gemessen am Publikumsinteresse größte Musikbühne der Welt.