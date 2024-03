Sieg und Niederlage gegen Landshut U20 der DEG verpasst knapp den perfekten Start ins Play-off-Halbfinale

Ein Sieg und eine Niederlage – so lautete am Wochenende die Bilanz der U20 der Düsseldorfer EG in der Halbfinalserie gegen den EV Landshut. Damit hat die Mannschaft von Trainer Eduard Lewandowski nach wie vor alle Chancen, sich für das Play-off-Finale in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) zu qualifizieren.