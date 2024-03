Eurovision Song Contest 2024 So funktioniert die Punktevergabe beim ESC 2024

Seit 2023 können beim ESC auch Fans abstimmen, deren Land nicht beim Contest mitmacht. Das läuft über ein kostenloses Online-Voting. Die Stimmen werden dann zusammengezählt und gelten unter der Rubrik „Rest of the World“ wie die Stimme eines Teilnehmerlandes. In den Halbfinals (7. und 9. Mai) gibt es außerdem seit Neuestem keine Jury mehr. Hier entscheidet nur das Televoting, welche zehn Acts aus dem jeweiligen Halbfinale ins Finale einziehen.