Ein Wort ist verboten Deutscher ESC-Kandidat Isaak muss Songtext ändern

Seinen Pop-Song „Always On The Run“ singt der aus dem nordrhein-westfälischen Espelkamp stammende 28-Jährige mit einer lauten Reibeisenstimme. In der ersten Strophe des englischsprachigen Textes heißt es „No one gives a shit about what’s soon to come“, übersetzt etwa: „Keiner schert sich auch nur einen Dreck um das, was vor uns liegt.“