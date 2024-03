Von Albanien bis Zypern Diese Länder treten beim ESC 2024 an

Nachdem die Schwedin Loreen den Sieg 2023 schon zum zweiten Mal in das skandinavische Land holte, dürfen sich in diesem Jahr vor allem Kroatien, Italien und die Ukraine Hoffnung auf den Sieg machen. Der deutsche Teilnehmer Isaak rangiert bei den internationalen Buchmachern aktuell auf Platz 16. Ob Deutschland nach der Schmach von 2023 auch in diesem Jahr wieder mit 0 Punkten nach Hause geht?