Neues Album „2084“ : Als Pete Wolf macht Wolfgang Petry Band-Rock statt Schlager

Berlin Aus Wolfgang Petry wird Pete Wolf - ein englisch singender Rocker mit erfolgreicher Schlager-Vergangenheit. Jetzt hat „Wolle“ sein Band-Experiment wiederholt und blickt sorgenvoll auf „2084“.

Im Titelstück dockt der inzwischen 68 Jahre alte Musiker gleich mal bei der „Generation Greta“ an: „2084 - the world is a different place/2084 - the green grass has turned to grey/we only have today to save tomorrow/to stop the madness and give our children hope/in 2084“. Man kann das subtiler ausdrücken, aber der gute Wille eines umweltbewegten Songschreibers ist „Wolle“ nicht abzusprechen. Wenn jetzt noch Millionen Fans zuhören und ihre Verhaltensweise ändern...