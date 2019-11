Köln : Sido als Prediger und Proll

Köln Der Rapper zeigte beim Tour-Abschluss in Köln zwei Gesichter.

Im Ruhrgebiet gibt es einen Rapper, der sich 2Seiten nennt wegen seiner bipolaren Persönlichkeit. Eigentlich wäre das auch ein guter Name für Sido – nicht unbedingt, weil er bei seinem Konzert in der Kölner Arena Anzeichen einer bipolaren Störung zeigt. Aber er versucht beim Abschluss seiner „Tausend Tattoos“-Tour sehr offensichtlich, zwei grundverschiedene Ansichten zusammenzubringen: Die harte, schmutzige und Ellenbogen ausfahrende des Jungen von der Straße und die weiche, liebevolle, nachdenkliche des gereiften Erwachsenen.

Die Bühne betritt er, wie er wahrscheinlich früher seine Wohnung im Berliner Märkischen Viertel mal kurz zum Zigarettenholen verlassen hat: in bequemen Joggingklamotten und mit roter Kappe. Dazu gibt es mit den Goldketten noch ein astreines Gangsterrapper-Accessoire. Passend zum schluffigen Outfit rappt er die ersten Zeilen seines aktuellen Albums „Ich & keine Maske“: „Raus aus den Pantoffeln / Rein in diese Schuhe, die nur mir passen / Ich weiß, ihr lasst mich ungerne gehen / Aber ihr müsst auch verstehen: Euer Papa muss Musik machen“.

Der Song „Wie Papa“ ist eine Bestandsaufnahme und Rückschau auf ein Leben, das aus dem Drecksviertel in den Speckgürtel geführt hat. Es hat ihn von Titeln wie „Mein Block“, in dem er die Nutten, Zuhälter und Dealer seines früheren Viertels beschreibt – und das er gleich als zweites rappt –, bis zum aktuellen „Leben vor dem Tod“ gebracht, eins von vielen Stücken, die nach dem Sinn unserer endlichen Existenz fragen.

Dass Sidos erstaunliche Wandlung nicht erst gestern stattgefunden hat, wird deutlich, wenn er ein Stück wie „Augen auf“ aus dem Jahr 2014 rappt. Darin thematisiert er mit harten Schilderungen, was mit Kindern geschehen kann, die zu wenig Hinwendung und Liebe bekommen. In der dritten Strophe nimmt er fast schon die Rolle des Sozialarbeiters ein, der vielleicht früher mit Typen wie ihm selbst zu tun hatte: „Du musst zuhören, in guten und in miesen Zeiten / Du musst da sein, und du musst Liebe zeigen!“