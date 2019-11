Tourneebeginn in Essen : Helge Schneider schickt den „blaugrünen Smaragdkäfer“ auf Tour

Helge Schneider bei der Pressekonferenz auf dem Dreirad. Foto: dpa/Britta Schultejans

München Im kommenden Jahr wird Helge Schneider wieder auf Tournee. Die Tour mit dem geheimnisvollen Titel „Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“ startet am 14. Februar in Essen und endet im Dezember in Düsseldorf.

„Es dreht sich um den blaugrünen Smaragdkäfer und um die Wiederkehr“, sagte der 64-jährige Musiker am Donnerstag in München bei der Vorstellung des neuen Programmes. „Das kann man in der heutigen Zeit interpretieren, wie man will. Ist das gut, dass er wiederkommt? Ist es schlecht?“

Auch in der Mitteilung zum Tourstart bleibt Schneider eher vage: „2020 wird Helge wieder richtig aufdrehen. Moppelchen muss hüpfen“, heißt es darin. „Wenn die Anderen schon mit einem Bein im Wohnzimmer vor dem Fernsehapparat sich eine Flasche Bier zurechtrücken, um Fußball oder Donna Leon zu gucken, räumt der rubinrote Höllenstorch seine Garage aus und seine Orgel in den Anhänger.“

Die Tour stellte Schneider auf einem Dreirad sitzend vor. „Das hat 70 Euro gekostet. Wir haben es aus dem Internet, aus dem Computer, gekauft.“ Es sei seine „persönliche Antwort auf den Diesel-Skandal“ und „eine ganz gute Alternative, wenn man nicht zu Fuß gehen will“.

Die neue Tournee führt ihn bis zum letzten Auftritt am 22. Dezember 2020 in Düsseldorf einmal quer durch Deutschland.

