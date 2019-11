Tour angekündigt : „Pussycat Dolls“ stehen vor Comeback

Die Pussycat Dolls bei einem Auftritt in der Heineken Music Hall in Amsterdam (2009). Foto: dpa/Olaf Kraak

New York Die Fans sind begeistert: Zehn Jahre nach ihrer Auflösung bereitet sich die Girlgroup „Pussycat Dolls“ nach Worten ihrer Frontfrau Nicole Scherzinger auf eine Comeback-Tour vor.

„Ich bin sehr aufgeregt mitzuteilen, dass wir zurück sind, Baby“, schrieb Scherzinger am Donnerstag auf Twitter und kündigte Auftritte der Band in Großbritannien ab April nächsten Jahres an.