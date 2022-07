Kulturtipps zum Wochenende : Warum Metz ein Geheimtipp für alle Frankreich-Fans ist

Heute erkunden wir einen Geheimtipp für Kurzurlauber. Die französische Stadt Metz liegt nicht weit entfernt und bezaubert mit Kunst, Kultur, Geschichte und Charme.

Kleine Auszeiten vom Alltag sind immer eine schöne Abwechslung und erweitern den Horizont. Ein Kurztrip in die Umgebung ist oft viel mehr als bloß ein Tapetenwechsel. Dabei muss es nicht immer Holland oder die deutsche Küste sein. Wie wäre es statt Frikandel und Frietjes einmal mit Mirabellenduft und französischem Flair? Wer darauf Lust hat, braucht nicht bis Paris oder Straßburg fahren: Er muss nach Metz. Rund drei Stunden Autofahrt von Düsseldorf entfernt, direkt hinter der luxemburgischen Grenze, versteckt sich ein Geheimtipp für Reiselustige. Metz hat auf kleinem Raum alles zu bieten, was einen Städtetrip ausmacht: eine hübsche Altstadt, historische Sehenswürdigkeiten, Museen und so viele Cafés, Bars und Restaurants, dass man sie unmöglich alle an einem Wochenende aufsuchen kann. Die Lage an den Flüssen Mosel und Seille tut ihr Übriges zum besonderen Charme.