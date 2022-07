Trauer um einen Hollywood-Star : „Der Pate“-Darsteller James Caan mit 82 Jahren gestorben

Los Angeles Trauer um einen Hollywood-Star: James Caan, der durch das Mafia-Drama „Der Pate“ berühmt wurde, ist mit 82 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde nicht bekannt.

Der US-Schauspieler James Caan, der durch Filme wie „Der Pate“ und „Misery“ bekannt war, ist tot. Er starb am Mittwochabend, wie seine Familie am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Caans Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Schauspielers. Caan wurde 82 Jahre alt.

Zahlreiche Filmschaffende bekundeten ihre Trauer und würdigten den Verstorben. „Misery“-Regisseur Rob Reiner beschrieb Caan als talentierten und instinktiven Schauspieler. „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn schrieb auf Twitter, dass er so viele von Caans Filmen liebe, an erster Stelle natürlich seine „Der Pate“-Filme.