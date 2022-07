Lesung : Autorenbesuch aus den Niederlanden in Ratingen

Ratingen Die Altstadt-Buchhandlung, Volkshochschule und Kino setzen ihre Reihe mit Lesungen fort. Bei schönem Wetter geht’s nach draußen, bei Regen in den Kinosaal.

Zur Handlung des Romans: Wenige Augenblicke, bevor in Manhattan zwei Flugzeuge kurz hintereinander in die Twin Towers rasen und damit ein neues Zeitalter einläuten, werden nur ein paar Straßenblöcke weiter nördlich Zelda und Bor in Anwesenheit ihrer Kinder von einem Rabbi getraut. Das traumatische Erlebnis von 9/11 hinterlässt tiefe Spuren und schürt in Zelda die Angst vor dem Unbekannten.