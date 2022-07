Gemeinsame Tour : Zwei Top-Comedians aus Amerika kommen für einzigen Auftritt nach Köln

Köln Die Lanxess-Arena in Köln hat im September zwei Top-Stars aus der Comedy-Branche zu Gast. Für einen einzigen Auftritt kommen sie nach Deutschland. Beide sind allerdings schon wegen kritischen Äußerungen oder Taten aufgefallen.

Die beiden bekannten Comedians Dave Chappelle und Chris Rock kommen am 10. September für einen einzigen Auftritt in die Lanxess-Arena nach Köln. Nach Angaben des Veranstalters wird es keinen weiteren Auftritt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz geben. Gemeinsam touren die US-amerikanischen Top-Stars durch verschiedene Länder, unter anderem stehen sie kurz vor dem Auftritt in Köln auch in Amsterdam auf der Bühne.