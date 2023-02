„Horror-Hotel“, alte Fabriken und Co. Diese Lost Places gibt es im Ruhrgebiet

Die Fotos mögen zwar etwas morbide erscheinen, doch das macht den Charme der Lost Places überhaupt erst aus. So laden die Überreste einer Burgruine in der Stadt Wetter, das „Horror-Hotel“ von Oberhausen oder die kuriose „So-da-Brücke“ in Castrop-Rauxel zu besonderen Entdeckungstouren ein.