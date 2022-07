Trotz Konfessionslosigkeit : Nordkirche rechtfertigt kirchliche Trauung von Lindner und Lehfeldt

Schleswig, Keitum Finanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt besiegeln ihr standesamtliches Ja-Wort am Samstag mit einer kirchlichen Trauung. Bei ebenjener muss für gewöhnlich einer der Partner Kirchenmitglied sein. Lindner und Lehfeldt sind beide konfessionslos, das hagelt Kritik - die Kirche rechtfertigt den Schritt dennoch.

Nach Medienberichten sind Lindner und Lehfeldt beide keine Mitglieder der evangelischen Kirche. Wie die Sprecherin des Kirchenkreises Nordfriesland, Inke Raabe, bestätigte, sollen beide am Samstag (9. Juli) in der evangelisch-lutherischen St.-Severin-Kirche in Keitum von Gemeindepastorin Susanne Zingel kirchlich getraut werden.