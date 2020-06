Kunststadt Berlin : Der Reichstag im Museum

Berlin Die Berliner Kunst-Szene kehrt zurück ins Leben. Viele Häuser haben wieder geöffnet. Sehenswert ist die große Christo-Schau im Palais Populaire. Auch andere Kunst-Häuser in der Hauptstadt öffnen ihre Türen. Ein Überblick.

Schinkel-Pavillon „John Miller. An Elixir of Immortality“, bis 13. Dezember, Sa und So, 11-19 Uhr (Oberwallstraße 1, info@schinkelpavillon.de)

Das Kunst-Sammler-Paar Ingrid und Thomas Jochheim hat unzählige Skizzen und Studien, Fotos und Zeichnungen zusammengetragen, die Christo im Vorfeld seiner Installationen angefertigt und mit deren Verkauf er seine Aktionen finanziert hat. Die Entwürfe für seine „Store Fronts“, mit denen Christo in New York die Ladenfronten mit Tüchern verhängte sind genauso zu sehen wie die Skizzen zum „Wrapped Coast“-Project, bei dem er einen 2,4 Kilometer langen Küstenstreifen in der Nähe von Sydney mit 92.900 Quadratmetern Folie verhüllte. Der „Running Fence“, der sich über 40 Kilometer vom Pazifik bis in die Grashügel von Kalifornien zog. Die „Surrounded Islands“, die das Meer bei Miami in einen pinkfarbenen Blütenrausch verwandelten. Die in den italienischen Iseo-See gelegten „Floating Piers“, auf denen über eine Millionen Menschen übers Wasser wandelten. Was Christo sich ausdachte, um in Paris den „L´Arc de Triomphe“ einzuhüllen, wird vorerst nur eine in der Ausstellung zu bewundernde Skizze bleiben: die für Herbst geplante Realisierung des Projekts wurde wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben.