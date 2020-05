Verlosung in Paris : Ein Picasso für 100 Euro

Verlosung in Paris

Paris Rund eine Million Euro wert ist das Werk, das nun einer Italienerin gehört. Bezahlt hat sie dafür nichts; ihr Los in der Tombola war ein Geschenk. Ein Gutteil der Erlöse geht an einen guten Zweck.

Ein wertvoller Picasso zum Schnäppchen-Preis: In Paris ist am Mittwochabend das Werk "Stillleben" des spanischen Kubisten aus dem Jahr 1921 verlost worden, wie bei einer Live-Übertragung des Auktionshauses Christie's mitzuverfolgen war. Der Einsatz der Gewinnerin für die Tombola: 100 Euro. Der Wert des Bildes: Rund eine Million Euro. Losglück bei der elektronischen Ziehung hatte eine Italienerin, die das Gewinnlos als Geschenk erhalten hatte.

Eigentlich hatten die Organisatoren sogar 200.000 Lose verkaufen wollen. Care-Kommunikationschefin Emanuela Croce zeigte sich dennoch zufrieden. "Mit mehr als fünf Millionen haben wir ein außerordentliches Ergebnis für eine komplizierte Aktion in komplizierten Zeiten erzielt", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Der Besitzer des Gemäldes, der Kunstsammler David Nahmad, erhält eine Million Euro, der Rest des Erlöses soll an Care-Projekte in Afrika gehen. Dadurch sollen 200.000 Menschen in Madagaskar, Kamerun und Marokko Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten.