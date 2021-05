Ausstellung „Freibad“ : Das NRW-Forum wird zur Badeanstalt

Düsseldorf Unter dem Titel „Freibad“ versammelt das Museum 32 Arbeiten von Düsseldorfer Künstlern. Die von Lukas Schulz kuratierte Schau ist leicht und heiter. Also genau richtig für diese Übergangszeit.

Sinaida Ropte macht sich Gedanken darüber, wie die Badelatsche von morgen aussieht. Sie gestaltet sie schon mal, und zwar aus Algen-Leder in electric blue. Harald Schaack scannt ein Freibad mit dem Laser und entwickelt daraus eine Animation, die anmutet wie der Hirnrinden-Abdruck jener Badeanstalt, in die man als Kind ging. Hap Ceramics rollen ein blaues Badetuch aus Ton und Glasur zusammen. Das Mosaik „Tagtraum“ von Jim Kobayashi würde man gerne in Auftrag geben für die Befliesung eines Pools in Südfrankreich, wenn man denn einen hätte. Und das Kollektiv Teilmöbliert entwirft ein Badetuch aus Holz, einen Hochsitz für Bademeister und einen Startblock-Hocker.