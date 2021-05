Ausstellung im K21 : Isa Genzken und die Sinuskurven des Lebens

Die Kunstsammlung NRW breitet im Ständehaus zwei Abschnitte ihres umfassenden Werkes aus: Die frühen, von Düsseldorf geprägten Jahre 1973 – 1983, und die grelle Gegenwart.

Für Genzken, die 72 Jahre alt ist und in Berlin lebt, war Düsseldorf ein Meilenstein im Leben. Die Suche nach neuen Formen und Formaten der Kunst nach den Erschütterungen des Zweiten Weltkriegs war im Rheinland ausgeprägt – nicht zuletzt angeregt durch den Aufbruch der Kunstmärkte und den internationalen Künstleraustausch. Im Mutterleib sei sie schon Künstlerin gewesen, sagt Genzken, die sich in ihrer Düsseldorfer Zeit vor allem dem Minimalismus und der Konzeptkunst verschrieb. Die Konrad-Fischer-Galerie zeigte 1976 erstmals ihr Werk, an der Kunstakademie studierte sie in der Meisterklasse von Gerhard Richter, ihrem späteren Ehemann. Die Ehe wurde 1993 geschieden, im Anschluss soll die an einer bipolaren Störung leidende Bildhauerin erst einmal sehr unglücklich gewesen sein.

Das Frühwerk ist grundsätzlich abstrakt. An den Wänden fangen meterbreite Handzeichnungen das Auge. In Perfektion hat die junge Genzken mit Schwarz-Weiß-Stufen experimentiert. Das 120 Blätter umfassende Vries „Die Form entwickelt sich daraus, dass jede der fünf Farben jede andere Farbe berührt“ (1973) ist perfekt, geheimnisvoll und schön. Auf dem Boden liegen die berühmten Holzskulpturen, Hyperbolos und Ellipsoide, denen aufwendige Computerberechnungen zugrunde liegen. Monatelang arbeitet Genzken an solch einer unikalen Skulptur, die aus der Auseinandersetzung mit dem US-Minimalismus und der historischen Avantgarde hervorgehen. Jahre später richtet sie die Hyperbolos auf. Die hohe Plastik „Meister Gerhard“ ist einnehmend wie der (titelgebende) Kölner Dombaumeister – oder doch eine Anspielung auf den Gatten Gerhard? Der Kurator behauptet: „Genzkens Geometrie handelt von menschlichen Beziehungen.“ Der Hyperbolo könnte ein Diagramm des Dramas zwischen Liebenden sein.

In den aktuellen Werkserien – aufgebaut in der Bel Etage und kuratiert von Direktorin Gaensheimer – hat die Künstlerin ihre Verschlossenheit aufgegeben. Das Heute ist grell, laut, chaotisch, plakativ, extrovertiert, zeitgeistig und aus profanem Material hergestellt, das typisch für die Welt ist, in der wir leben. Schaufensterpuppen, Flugzeugfenster, Dekomaterial aus dem 1-Euro-Shop, Geldmünzen. Deutlicher klingt Persönliches an – bei den Flugzeugfenstern ihre Erschütterung nach 9/11 in New York. Bei den wild mit Streifen und Markierungen überzogenen Collagen ihre Verletzlichkeit. Theatralisch arrangiert sie Puppen, indem sie ihnen Rollen zuweist (Michael Jackson) oder tabuisierte Orte nachstellt (Obdachlose). In diesen Schauspielereien setzt sie sich durch das Zutun eigener Kleidung mit in Szene: Isa Genzken – das kann eine traurige Braut mit weißem Schleier und grauem Haar sein. Oder die schwarze hochgewachsene Puppe, die ein Mann mit den Zügen einer Frau ist. Auf die goldene Krone sind Antennen fürs Außerirdische montiert. Genzkens Werk reagiert auf die Komplexität der Welt. Und transkribiert das Sein in Kunst.