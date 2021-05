„Little Electric Chair“ wird versteigert : Alice Cooper findet Bild von Andy Warhol in Garage wieder

Scottsdale Einen solchen Fund würde wohl jeder gerne einmal in seiner Garage (wieder)entdecken: Rockstar Alice Cooper kann sich auf eine Millioneneinnahme freuen. Das wiedergefundene Warhol-Werk soll versteigert werden.

Rockstar Alice Cooper („School's Out“) versteigert einen Siebdruck von Pop-Art-Künstler Andy Warhol, den er vor ein paar Jahren in seiner Garage gefunden hatte. Cooper kündigte am Donnerstag an, dass er das Werk mit dem Titel „Little Electric Chair“ zur Auktion freigebe. Die Larsen Gallery in Arizona, die die Auktion veranstaltet, rechnet mit einem Erlös von 2,5 bis 4,5 Millionen Dollar. Gebote können ab dem 23. Oktober abgegeben werden.