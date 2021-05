Überwältigende Mehrheit : Petzinka bleibt Rektor der Kunstakademie

Der 65 Jahre alte Architekt Karl-Heinz Petzinka wurde für weitere vier Jahre gewählt. Die Kunstakademie steht vor tiefgreifenden Änderungen. Mehr Digitalisierung und baulicher Expansionskurs: Werkstätten sollen neu gebaut werden.

Corona hat der Kunst zugesetzt, vor allem den Nachwuchs in die Armut hineinkatapultiert. „Die Kunst hat auch ihre Stimme in der Gesellschaft verloren“, sagt Karl-Heinz Petzinka, der jetzt mit überragender Mehrheit zu seiner zweiten Amtsperiode als Rektor der Kunstakademie gewählt worden ist. Von Juli an wird der gebürtige Bocholter mit prosperierendem Studio für Baukunst in Düsseldorf (Stadttor, Staatskanzlei) weitere vier Jahre die Geschicke am Eiskellerberg leiten.